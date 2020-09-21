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О протезировании и эстетической стоматологии рассказали псковичам

Врач стоматолог — это доктор, которого хотя бы раз в жизни посещал каждый человек. К сожалению, многие боятся этого специалиста. Причина всему кроется в боли, которую испытывает пациент при лечении, удалении, протезировании и при иных стоматологических манипуляциях.

Благо, ежегодно появляются новые технологии в стоматологии. Та или иная процедура проводится менее болезненно и значительно быстрее, чем раньше.

Смело обращайтесь, вы непременно останетесь довольны! Важно учесть, что цены стоматологии напрямую зависят от применяемых технологий и от квалификации врачей. Но что именно появилось в последние годы в стоматологии?

Протезирование: свежие веяния

Современные технологии затронули все направления. Особое внимание уделено протезированию. Используемые сегодня протезы не смещаются во рту при пережёвывании пищи или при смехе. Современные системы очень комфортны в использовании и рассчитаны на долгий срок службы.

Хорошая стоматологическая клиника использует, в том числе:

бюгельные протезы — подходят пациентам с разными проблемами, имеют сравнительно невысокую цену. Стоматологи используют разные виды крепления: кламмер позволяет зафиксировать протез с обеих сторон, а аттачмент (замок) просто защелкивается;

нейлоновые протезы — отличаются высокой эластичностью и при этом достаточной жесткостью, прочностью, не вызывают аллергию и не окрашиваются пищевыми красителями. Один такой протез фиксируется на специальный гелиевый состав;

внутрислизистые протезы — улучшенное съемное протезирование. Это идеальный способ для пациентов, которым по медицинским показаниям нельзя устанавливать импланты, либо в ситуациях, когда хирургическое вмешательство невозможно.

Имплантация: какие начали использовать материалы

Стоматология является отраслью, которая регулярно развивается. Одной из новых отраслей является имплантация. Используются различные современные материалы, которые отличаются следующими важными особенностями:

удобство в использовании (ощущаются как натуральные зубы);

быстрое вживление;

повышенная прочность;

безопасность;

минимальное повреждение костной ткани.

Стоматологи используют имплантаты и стандартных, и индивидуальных (с учетом особенностей челюсти конкретного пациента) размеров. Хорошие имплантаты прослужат 20 лет, главное – правильно за ними ухаживать.

Современные имплантаты почти не имеют противопоказаний. Их можно использовать пациентам разных возрастов и с различными стоматологическими проблемами. Главное – обратиться к компетентному доктору.

Что происходит в эстетической стоматологии

С использованием современных технологий проводится не только лечение зубов. Повышенное внимание уделяется красоте. Для создания привлекательной улыбки используют специальные виниры — накладки, которые позволяют изменить форму и цвет зубов. При такой процедуре натуральные зубы пациента не препарируются и не обтачиваются.

Очень популярны люминиры. Самые последние из них созданы с применением 3D-технологий. На такие люминиры предоставляется гарантия сроком действия в 15 лет. Затем можно выполнить замену на новые.

Для скрытия небольших сколов и иных сравнительно несущественных недочетов стоматологи применяют ультраниры. Такие виниры отличаются повышенными прочностными характеристиками. Они не ломаются даже в случае воздействия твёрдой пищи. При использовании данной технологии анестезия практически никогда не требуется.

Материал подготовил - врач стоматолог Вадим Днестранский.