Общество

Большинство читателей ПЛН поддержали увеличение штрафов за надписи на фасадах домов

Большинство читателей ПЛН поддерживает увеличение штрафов за надписи на фасадах домов в Псковской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей. В нем приняли участие 789 человек.

На фото: надпись на жилом доме в пос. Смуравьево (Гдовский район)

На вопрос «Поддерживаете ли вы пятикратное увеличение штрафа за надписи на фасадах домов в Псковской области?» 19,01% ответили положительно. Они считают, что такое наказание точно вразумит вандалов. Еще 34,35% респондентов выбрали вариант «Мало. Предлагаю увеличить их в 10 раз!».

5,20% участников опроса считают, что надписи на фасадах только украшают ветхие дома. 8,49% убеждены, что увеличением штрафов ничего добиться нельзя. По их мнению, родителям и педагогам следует заняться воспитанием детей.

Ответ «Штрафами никого не испугаешь! Пора сажать этих вандалов в тюрьму!» выбрали 30,93% респондентов. 2,03% ответили, что им все равно.

Сегодня на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему «На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?».