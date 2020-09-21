Общество

МТС Банк запустил рефинансирование и оформление кредитов в приложении «МТС Деньги»

МТС Банк объявил о запуске онлайн-оформления нецелевых кредитов наличными и рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в мобильном приложении «МТС Деньги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, это пятый канал, через который клиенты-физические лица смогут подписать кредитный договор с МТС Банком. При оформлении документов через «МТС Деньги» предусмотрена скидка - 0,5 процентного пункта от согласованной ставки.

Минимальная ставка по кредиту наличными в МТС Банке - от 8,4% годовых в рублях. Срок кредитования - до пяти лет, максимальная сумма кредита - до пяти миллионов рублей.

«Подписание кредитных документов в мобильном приложении - еще один шаг навстречу цифровой трансформации банкинга. Интерфейс приложения «МТС Деньги» мы сделали максимально интуитивно понятным для получения кредитов. Например, во время формирования документов клиенты дополнительно ознакомятся с описанием дальнейших шагов, а сам договор смогут переслать себе на электронную почту или в мессенджеры. Такое онлайн-оформление в несколько кликов на своем смартфоне безопасно, удобно и экономит время клиентов», - отметил директор по розничному кредитованию МТС Банка Иван Барсов.

Для оформления кредитов и рефинансирования через приложение «МТС Деньги» необходимо:

подать заявку в офисе, на сайте или в интернет-банке;

· после одобрения согласовать условия кредита с сотрудником контактного центра;

· войти в приложение «МТС Деньги» нажать кнопку «Оформить договор» на главном экране;

· после формирования документов нажать кнопку «Подписать»;

· полученный через СМС код ввести в поле «Подтверждение»;

· после ввода корректного кода договор считается подписанным.

Скидка в 0,5 процентного пункта от согласованной ставки отображается в приложении автоматически. Деньги будут зачислены на счет через 10 минут без визита в банк. Также клиенты могут получить кредитные средства в любом удобном операционной офисе банка, салоне связи МТС или заказав бесплатную доставку.

Среди преимуществ нового онлайн-канала:

· экономия времени - получение кредита дистанционно;

· удобство - оформление в несколько кликов;

· безопасность - только после проверки документов банк подтверждает выдачу кредита;

· выгода - получение дополнительной скидки.

Мобильное приложение «МТС Деньги» - пятый канал оформления нецелевых кредитов и их рефинансирования, помимо обращения в офисы МТС Банка, салоны МТС, интернет-банка и доставки.

Предложение актуально как для действующих, так и для новых клиентов МТС Банка. Чтобы воспользоваться сервисом, действующим клиентам-физическим лицам необходимо обновить мобильное приложение «МТС Деньги» на операционных системах iOS или Android. Мобильное приложение «МТС Деньги» доступно в App Store и Google Play.