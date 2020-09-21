Общество

Protranslate предлагает профессиональный перевод для частных лиц и корпораций

Protranslate (Протранслейт) предлагает профессиональный перевод для частных лиц и корпораций на любой из более чем 60 языков, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Обратившемуся в бюро переводов заказчику могут предложить два вида переводов - нотариальный или сертифицированный. «Несведущему человеку разница непонятна. И в том, и в другом случае перевод осуществляют профессиональные лингвисты, имеющие диплом об окончании высшего учебного заведения по лингвистическим специальностям. Но перевод обретет юридическую силу только после удостоверения», - отметили в компании.

Нотариус не проверяет содержание перевода, точность формулировок - у него для этого нет специальных знаний языка, пояснили в Protranslate. Однако он удостоверяет квалификацию переводчика, подтверждает, что тот обладает для этого достаточными навыками и опытом. Поэтому нотариусу представляют для удостоверения оригинал документа и переведенный текст, а также диплом переводчика об окончании высшего учебного заведения.

Завершив работу, переводчик ставит на каждом листе перевода свою подпись, тем самым заверяя, что это результат его труда. Нотариус проверяет личность переводчика и своей подписью удостоверяет, что перевод осуществлял специалист, обладающий необходимой квалификацией. Он также подтверждает, что оригинал текста и его перевод идентичны - сохранены смысл, структура документа.

Регламент работы с документом требует, чтобы переведенный документ был сшит с оригиналом, а на последней его странице нотариус ставит свою подпись и печать. Все сведения об удостоверении вносятся в реестр нотариальной конторы.

Если нет возможности заверить документ у нотариуса бюро переводов может самостоятельно подтвердить достоверность перевода. Как и при нотариальном удостоверении, оригинал документа и перевод сшиваются, заверяются штампом подлинности и регистрируются, но только уже в сертифицированном бюро переводов. Там же документы и хранятся, чтобы в случае утери заказчик мог обратиться туда для восстановления.

Во многих европейских странах нотариального заверения документов не требуется. Там функции по удостоверению перевода осуществляют присяжные переводчики. «Чтобы заниматься переводческой деятельностью, специалист должен сдать специальные экзамены и подтвердить свое знание не только языков, но еще и юридических и экономических терминов. После этого он принимает присягу (отсюда и название - присяжный) и получает официальный статус. Кроме переводческой деятельности, такой специалист имеет право удостоверять переводы - то есть фактически выполняет функции нотариуса», - рассказали в компании.

Чаще всего граждане заказывают сертифицированный перевод личных документов:

· паспорта;

· свидетельства о рождении или смерти;

· свидетельства о браке или расторжении брака;

· дипломы и иные документы, выданные учебными заведениями;

· банковские справки и выписки;

· судебные решения;

· документы о праве собственности и т.п.

Коммерческие предприятия заказывают через сервис https://www.protranslate.net/ru/ сертифицированный перевод учредительных документов, контрактов, финансовых документов и т. д.

Государственные органы России и других стран, принимающие документы, могут требовать дополнительное проставление апостиля. Это подтверждение подлинности самого документа, который был представлен для перевода. Удостоверить ее может только орган, выдавший документ. В России такими полномочиями обладают Министерство образования, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции.