Общество

Гендиректор «Титан-Полимера»: Мы чувствуем поддержку не только от властей, но и от населения

Якорный резидент особой экономической зоны «Моглино», реализующий инвестпроект по строительству завода «Титан-Полимер» в Псковском районе, чувствует поддержку не только со стороны власти, но и со стороны населения. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил гендиректор предприятия Герман Петрушко.

«Мы являемся стратегическим партнером Псковской области, о чем неоднократно говорил губернатор Михаил Ведерников. У нас выстроены с администрацией Псковской области очень доверительные деловые отношения, партнерские, и мы чувствуем поддержку администрации. Но мы чувствуем поддержку не только со стороны власти, но и со стороны населения. Мы чувствуем, что наш проект интересен Псковской области, ведь он позволяет повысить благосостояние псковичей, и не только тех, кто будет работать у нас: путем отчисления налогов мы также вносим свою лепту в развитие псковского региона», - поделился он.

Комментируя судебные иски, которые так или иначе касаются строительства завода «Титан-Полимер», в частности, по отмене внесения изменений в генплан Псковского района, Герман Петрушко подчеркнул, что инвестор действует исключительно в рамках законодательства и в рамках правового поля, и напомнил, что в деле о генплане «Титан-Полимер» никак не участвовал, даже в качестве заинтересованного лица.

Смотрите также Суд удовлетворил иск общественников по отмене изменений генплана под строительство «Титан-Полимера»



«Мы не занимаем оборонительной позиции. Мы внимательно отслеживаем все процессы, которые происходят. Более того, мы, наоборот, как мне кажется, действуем в рамках законодательства и в рамках правового поля. Мы открыты, и если есть суд, то судебный процесс, на мой взгляд, расставит все точки над i в этом вопросе», - добавил он.

«Что касается в целом, то нам не кажется, что в Псковской области сложилась какая-то чрезвычайная ситуация в плане негативного отношения населения к нам как инвестору и как резиденту. Есть несколько человек, которые хотят, скажем так, прославиться на этой теме, но таких людей, к счастью, немного», - заключил Герман Петрушко.