Общество

Михаил Ведерников призвал районы обеспечить полное освоение федеральных средств на жилье сиротам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 21 сентября, провел рабочее совещание, посвященное обеспечению жильем детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. В его работе приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернаторы Василий Осипов, Татьяна Баринова, руководство профильных органов исполнительной власти, а также в режиме видеоконференцсвязи - главы муниципальных образований.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, губернатор подчеркнул, что обеспечение жильем этой категории граждан - важное и непростое направление работы органов власти. За последние несколько лет принят ряд принципиально важных решений по улучшению ситуации. По словам Михаила Ведерникова, число приобретаемых квартир ежегодно растет: в 2017 году для детей-сирот было приобретено 88 квартир, в 2018 году - 133, а в прошлом году - 176. В настоящее время в очереди нуждающихся на улучшение жилищных условий стоят свыше 2,2 тыс детей-сирот.

Говоря о работе в текущем году, глава региона сообщил, что на 173 млн рублей уже удалось приобрести свыше 130 квартир, заключено более 60 контрактов на участие в долевом строительстве.

Михаил Ведерников напомнил, что правительство Российской Федерации также поддержало заявку региона в части дополнительного финансирования. На улучшение жилищного вопроса детей-сирот область получила 206 млн рублей сверх установленных лимитов. Это позволит обеспечить жильем еще более 170 нуждающихся. В связи с этим губернатор поручил главам взять вопрос обеспечения жилья на личный контроль и принять исчерпывающие меры для полного освоения денежных средств в установленные сроки.

Вера Емельянова доложила о работе, которая уже проведена в этом направлении. Так, лимиты распределены и направлены муниципальным образованиям. Наиболее активными в этом вопросе оказались Псков и Великие Луки, Псковский и Себежский районы. Кроме того, подготовлена «дорожная карта», где детально прописаны шаги, которые позволят муниципальным образованиям своевременно и точно провести работу по обеспечению жильем детей-сирот.

«На сегодняшний день вся подготовительная работа проведена. Аукционы должны состояться до середины октября. Работу стараемся максимально синхронизировать. Времени на раскачку, действительно, нет. Каждый день - на вес золота», - подчеркнула Вера Емельянова и заверила, что мониторинг ситуации будет осуществляться в еженедельном формате, со стороны профильного комитета контроль будет обеспечен в ручном режиме.

Со своей стороны губернатор подчеркнул, что если муниципальные образования не смогут вовремя освоить доведенные лимиты, средства должны быть перераспределены другим районам. Главное - избежать ситуации, когда выделенные средства нужно будет вернуть в федеральный бюджет. Михаил Ведерников обратил внимание, что во многих муниципалитетах в настоящее время нет возможности в полной мере настроить работу из-за отсутствия свободного жилого фонда. Ранее губернатор неоднократно обращался в правительство РФ, профильные министерства, Фонд ЖКХ, чтобы при осуществлении жилищного строительства можно было объединять различные социальные программы, что позволит решить жилищный вопрос сразу нескольким категориям льготников.

Участники совещания рассмотрели и ряд других актуальных вопросов, связанных с обеспечением жильем детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Так, например, Михаил Ведерников выступил с инициативой обсудить возможность корректировки областного законодательства в части реализации более гибкого инструмента предоставления квартир или денежной компенсации. Речь идет о предоставлении нуждающимся жилищных сертификатов. Он подчеркнул, что это предложение уже поддержали специалисты региональной прокуратуры. Успешный опыт подобной работы накоплен и в ряде субъектов Российской Федерации.