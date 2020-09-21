Общество

Герман Петрушко рассказал, что будет с «Титан-Полимером» в случае пожара

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) рассказал, насколько опасно возникновение пожара на предприятии по производству БОПЭТ-пленок.

«На предприятии предусмотрена система автоматического пожаротушения, системы оперативного оповещения, оповещения районной администрации. Все это обязательно будет. Понятно, что если возникнет пожар, то люди будут знать, что им делать: кому покинуть помещение, кто будет вызывать пожарную бригаду, которая находится в шаговой доступности от нас», - поделился он.

Герман Петрушко особо подчеркнул, что на предприятии нечему взрываться. «Мы подаем азот, который, как вы знаете, угнетает не только горение, но и само искрообразование. Более того, все электрические двигатели и так далее устанавливаются в специальном взрывозащищенном исполнении. На БОПЭТе у нас сегментированы все переделы, имеется в виду, что весь технологический процесс сегментирован. Все это сделано, с одной стороны, с точки зрения промбезопасности, а с другой - с точки зрения того, что мы все-таки здесь предполагаем выпускать продукцию медицинского назначения», - добавил он.

Гость студии также обратил внимание, что полиэтилентерефталат – это гранула, которая не поддерживает горение.

«С точки зрения пожарной безопасности у нас абсолютно все продумано. Там, где мы разливаем масло, даже если будет хоть какой-то намек на поднятие температуры или давления по каким-то причинам, например, неисправности чего-то, автоматика моментально выключит все», - заверил Герман Петрушко.