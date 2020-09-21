Общество

Завод «Титан-Полимер» будут охранять с собаками

Псковский завод «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» будут тщательно охранять. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) заявил гендиректор предприятия Герман Петрушко.

«Как и на любом другом предприятии, мы пытаемся защититься. Первое - это внешний периметр, который будет просматриваться абсолютно со всех точек видеонаблюдением. На месте будет находиться бригада, которая будет отвечать за этот периметр, не только сидя у монитора, но еще и проезжать его на машине, проходить вместе с собаками. Потому что от человека можно убежать, а от собаки – нет», - поделился он.

Герман Петрушко уточнил, что вопрос охраны предприятия также будет прорабатываться еще и с управляющей компанией ОЭЗ «Моглино», поскольку завод будет находиться внутри ее периметра.

Гость студии также отметил, что на сегодняшний день на заводе «Титан-Полимер» видят большой отклик со стороны соискателей вакансий. Планируемая заработная плата по заводу - порядка 36 тысяч рублей в месяц. Предусмотрены повышающие коэффициенты и премиальные за квалификацию. Специалистам инженерно-техническом состава низшего звена готовы платить от 45 тысяч рублей. Менеджеры, которые занимаются логистикой, продажами и т.п. - от 80-90 тысяч рублей в месяц и выше.

«Это не предел. Все зависит от человека, от его желания расти и от его квалификации. Понятно, что предусмотрена и стимулирующая система по каждому сегменту. Многое будет зависеть еще и от стажа. Есть люди, которые сегодня пришли, завтра ушли, а есть, которые связывают свое будущее с производством. Естественно, мы таких людей будем отдельно выделять. Нужно учесть социальные обязательства, которые мы на себя взяли, а именно доставка людей на работу, организация питания, организация медкомиссии, ежегодный профсмотр, обеспечение спецодеждой. Пока люди откликнулись на наши предложения», - заключил Герман Петрушко.