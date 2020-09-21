Общество

Аистенку, спасенному в Опочецком районе, ампутируют крыло

Жители деревни Балахи Опочецкого района спасли раненного аистенка с переломанными крыльями. Как сообщается в инстаграм-аккаунте «МК в Пскове», птицу обнаружила в конце июля местная жительница.

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Когда остальные сородичи слетели с гнезд и учились летать, этого аистенка сбила машина. Птица получила очень серьезные травмы и два дня обреченно стояла на дороге с переломанными крыльями.

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Татьяна, как могла, лечила птицу, но требовалась помощь профессионалов. 19 сентября ее привезли в Гдовский центр по реабилитации аистов «Дом белого аиста».

«Удивительно, что аистенок выжил без должной ветеринарной помощи. Теперь мы имеем старый открытый перелом плечевой кости левого крыла и закрытый перелом костей пояса передней конечности правого крыла, из-за чего крыло сильно висит. Левое крыло нужно ампутировать полностью», - рассказали сотрудники центра.

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Операцию аисту сделают в ближайшее время.