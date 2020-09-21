Общество

Почти четверть жителей России страдают от бессонницы

От бессонницы страдают около четверти россиян - 23%. Из них 74% признались, что у них есть сложности с засыпанием, 12% пожаловались на нехватку сна, а 6% респондентов сетуют на неглубокий и прерывистый сон.

Как пишет Лента.Ру со ссылкой на опрос Zoom Market, 71% опрощенных считают, что их бессонница - итог стресса и внутренних переживаний. 17% уверены, что нормально спать им мешают внешние факторы, например, шоссе под окнами и шумные соседи. Десятая часть опрошенных говорит, что проблемы со сном связаны с неправильным образом жизни. Только 2% сослались на проблемы со здоровьем.

Больше всего «неспящих» в Москве, Перми и Владивостоке. В топ-10 также попали Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар, Самара, Петербург и Челябинск.