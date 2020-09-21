Общество

23 новых случая коронавируса подтверждены в Псковской области за сутки

23 новых случая коронавируса подтверждены в Псковской области за сутки в том числе 2 — в Пскове, 8 — в Великих Луках и 4 в Великолукском районе. Об этом сообщается в инстаграм-аккунте губернатора региона Михаила Ведерникова.

По два случая коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Новосокольническом и Бежаницком районах и по одному - в Псковском, Невельском, Опочецком, Пыталовском и Усвятском районах.

По словам губернатора, эпидемиологическая ситуация в регионе остаетс контролируемой, тем не менее все равно следует соблюдать меры профилактики.

Всего в регионе проведено 95 587 исследований на коронавирус (623 за сутки). Подтверждено за весь период 5219 случаев коронавируса. Выздоровело 3889 человек (+0), скончались 65 (+0).