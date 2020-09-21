Общество

В Псковскую область едет министр МЧС Евгений Зиничев

В Псковскую область едет министр МЧС Евгений Зиничев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Министерство последние два года очень тесно работает с регионом, поддерживает новой техникой и дополнительным финансированием. Это действительно тот случай, когда уместно говорить про особое внимание к региону. Отношения министра и губернатора дружеские, этим многое объясняется, - говорится на телеграм-канале. – Фактически грядущий визит - сверка часов по совместным проектам, а также повод вручить одному из наших руководителей высокую награду».

Известно также, что Евгений Зиничев намерен посетить Псково-Печерский монастырь. По итогам визита не исключены и новые соглашения - состав делегации министерства исключительно представительный (с министром едут сразу три зама), сообщает канал.