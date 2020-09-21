Общество

Об опасности хранения пенсий на банковских картах предупредили россиян

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока. Возможно мошенничество при передаче идентификационных данных третьим лицам или блокировка по решению суда, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», — объяснил эксперт.

Для возобновления выплат придется обращаться в территориальное подразделение фонда для подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней. В случае положительного решения интересы получателя страховой пенсии не пострадают – ее размер останется прежним с учетом индексации и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, отметил Коган.

«Кроме того, те, кто держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. Также если есть какая-то задолженность, например, по оплате ЖКХ, и есть исполнительное производство, приставам будет несложно заблокировать эту карту для списания необходимых средств», — заключил эксперт.