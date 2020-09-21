Общество

Псковские десантники приступили к полковым тактическим учениям. ВИДЕО

В Воздушно-десантных войсках началось полковое тактическое учение с подразделениями Псковского соединения ВДВ под руководством командира соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Учение проводится в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2020 год. Будет отработан ряд учебно-боевых задач, среди них такие, как переброска войск комбинированным способом, массовое десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации, совершение маневров в новые районы с форсированием водной преграды, захватом выгодного рубежа и удержанием его с целью обеспечения высоких темпов наступления основных сил десанта.

В настоящее время в рамках первого этапа в Псковском парашютно-десантном полку началась отработка мероприятий по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности с последующим выходом войск в исходные районы учения.