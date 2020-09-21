Общество

Вопрос о передаче «Таблетки» в госсобственность перенесен на внеочередную сессию гордумы

Вопрос о передаче в государственную собственность Псковской области здания танцевальной площадки с земельным участком на Октябрьском проспекте, 34 снят с основной повестки сессии городской Думы, которая проходит 22 сентября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято по рекомендации профильного комитета гордумы. На состоявшемся ранее заседании члены комитета сочли вопрос недостаточно проработанным и рекомендовали рассмотреть его на внеочередной сессии

«Мы готовы провести внеочередную сессию уже в понедельник. Проект решения поступил в Думу достаточно поздно, и у депутатов возникли вопросы, на которые они не могут получить ответы», - сказал глава Пскова Елена Полонская. Председатель профильного комитета Григорий Стороненков уточнил, что «возникли вопросы в части понимания, что и в каких объемах на участке будет делаться, почему отмежеван именно такой участок, а не другой».

Глава городской администрации Александр Братчиков напомнил, что объект передается под строительство театра кукол, на это выделяются средства из госказны, и город не может выступать заказчиком работ на федеральные деньги. «Без земельного участка театр кукол не может быть построен. Я хочу, чтоб на месте "Таблетки" был красивый театр кукол», - добавил сити-менеджер.

С ним согласились и некоторые депутаты гордумы. Эсер Олег Брячак подчеркнул, что «надо хватать удачу за хвост, иначе можно денег не увидеть, и объект простоит неизвестно сколько».

В конечном счете депутаты большинством голосов проголосовали за то, чтобы снять этот вопрос с повестки. Внеочередная сессия по его обсуждению состоится уже в понедельник, 28 сентября.