Общество

Сломанные подростками качели на Народной, 15 в Пскове восстановят в ближайшее время

Сломанные подростками качели на Народной, 15 в Пскове восстановят в ближайшее время. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления (ОМСУ) Пскова, инцидент произошел во дворах домов по улице Народная, 15 и Кузбасской Дивизии, 10. На детской площадке были сломали качели. Жители домов в соцсетях обратились с этой проблемой к главе города Елене Полонской.

«Более недели отсутствуют качели, как долго их ждать? Очень хочется в последние теплые денечки деткам покататься»,- пожаловались родители маленьких псковичей.

Установлено, качели умышленно сломали подростки. Очевидец происшедшего сразу же вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели воспитательную беседу с несовершеннолетними нарушителями, их родители также были вызваны.

Глава города взяла вопрос на контроль. Управляющая компания демонтировала сломанную часть. Необходимый материал заказан поставщику. Сообщается, что в самое ближайшее время качели будут восстановлены.