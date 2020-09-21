Общество

Эксплуатации детских площадок в Пскове посвятят депутатский час

Депутатский час по вопросу содержания и эксплуатации детских площадок Пскова состоится в городской Думе на следующей неделе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава города Елена Полонская на сессии 22 сентября в рамках рассмотрения очередного пакета изменений в городской бюджет.

Депутат-справедливоросс Юлия Пожидаева подняла вопрос о целесообразности проводимого в городе демонтажа детских площадок. Глава администрации города Александр Братчиков сообщил о планах привлечь экспертов аккредитованной организации, чтобы определить, какие детские площадки имеют право на жизнь, а какие надо демонтировать.

Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Денис Иванов озвучил вопрос, как быть с площадками, срок эксплуатации которых — 7 лет — уже истек, но текущее техническое состояние позволяет их использовать. «У меня на округе из 7 детских площадок 2 с истекшим сроком эксплуатации, но в хорошем состоянии. Как быть? Можно ли увеличить их нормативный срок?» - адресовал он вопрос Александру Братчикову. Он заметил, что этот вопрос тоже находится в компетенции экспертов, которых хотелось бы привлечь.

Более предметно вопрос по детским площадкам будет обсуждаться на депутатском часе.