Общество

В Псковской области прививки от гриппа сделали около 110 тысяч человек

В Псковской области продолжается массовая вакцинация граждан от гриппа. За три недели с момента поступления вакцины в медучреждения привито уже 108,9 тыс. человек, в том числе 14,6 тыс. детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона

Вакцинация от гриппа в текущем году максимально организована вне поликлиник. Это необходимо для предотвращения пересечения в медучреждениях потоков здоровых людей и граждан с признаками ОРВИ, пояснила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. В муниципальных центрах, в местах наибольшего скопления людей, развернуты специальные мобильные станции. Так, в Пскове до конца сентября привиться от гриппа можно у крупных торговых комплексов на улицах Коммунальной и Труда.

Бригады медицинских работников осуществляют выезды для вакцинации граждан в наиболее удаленные населенные пункты области. По заявкам прививочная кампания проводится в организациях и на предприятиях Псковской области.

По предварительной записи вакцинация организована в стационарах, в том числе в фельдшерско-акушерских пунктах.

Напомним, согласно поручению президента РФ, количество привитых от гриппа в этом сезоне необходимо довести до показателя в 60% от общего числа населения из-за угрозы распространения COVID-19 и появления микст-инфекций.