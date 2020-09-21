Общество

Центр образования «Наставник» в Пскове возглавит Сергей Макаров

Сергей Макаров назначен на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр образования «Наставник».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято тайным голосованием на сессии Псковской гордумы 22 сентября. Глава города Елена Полонская пожелала ему плодотворной работы с детьми, педагогическим колективом и с родителями. «Хочу, чтобы вы понимали, что плывете в одной лодке», - отметила она.

Кроме того, депутаты продлили срок исполнения обязанностей заведующего детским садом №13 Майе Тесовской и директора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Дмитрию Михайлову.