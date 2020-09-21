Общество

200 килограммов белорусской тушенки не доехали до Пскова

В Псковскую область не пропустили автомобиль, перевозивший 200 килограммов мясных консервов из Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе досмотра государственные инспекторы управления установили, что на 200 килограммов тушеной свинины, произведенной, согласно маркировочным этикеткам, ПУП «Молодечненский пищевой комбинат», отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение продукции.

Управлением Россельхознадзора было запрещено перемещение 200 килограммов мясных консервов по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.