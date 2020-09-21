Общество

Образование Псковской области прошло этап нагнетания страстей - Александр Седунов

В Доме профсоюзов проходит пленарное заседание комитета областной организации профсоюза работников образования. Оно приурочено к 30-летию со дня создания Общероссийского профсоюза образования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с круглой датой работников профсоюза поздравили первый вице-губернатор Вера Емельянова, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, председатель облсовпрофа Игорь Иванов и председатель псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачева.

Далее с докладом об организации образовательного процесса в сложных эпидемиологических условиях выступил Александр Седунов. Он напомнил, что в регионе насчитывается 156 юрлиц, работающих в сфере образования. Образовательные учреждения посещают 67 тысяч детей. «Мы прошли этап нагнетания страстей. Главной нашей задачей было не допустить распространения коронавируса, сделать все для того, чтобы дети и учителя были здоровы», - подчеркнул он.

На данный момент, по словам Александра Седунова, есть несколько эпизодических случаев заболевания детей коронавирусом, а также имеет место сезонный рост ОРВИ. «Есть классы, закрытые на карантин, но массовых очагов коронавируса в школах нет», - подчеркнул он.

В период дистанционного обучения педагоги провели более ста тысяч уроков. Всем учителям, которые работали дистанционно, предоставлены выплаты в размере 3 тысяч рублей. В настоящее время в регионе ведется работа по созданию единой электронной платформы.

Также Александр Седунов подробно остановился на вопросах реализации нацпроекта «Образование», организации горячего питания в школах.