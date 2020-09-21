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Общество

Первые выплаты за классное руководство псковские педагоги получат на этой неделе

22.09.2020 14:38|ПсковКомментариев: 0

На этой неделе педагоги Псковской области получат первые выплаты за классное руководство. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пленарном заседании комитета областной организации профсоюза работников образования.

«На этой неделе все классные руководители получат выплаты в 5 тысяч рублей. Выплата будет осуществляться 25 числа и пойдет в квитке отдельной строкой, помимо заработной платы», - пояснил он и призвал профсоюз в случае, если кто-то не получит надпись в квитке за классное руководство, сигнализировать об этом в комитет по образованию, «чтобы можно было принять меры к директорами школ и вовремя исправить ситуацию».

Если учитель ведет два класса, как часто бывает в сельских школах, то ему полагается выплата в 10 тысяч рублей — по 5 тысяч за каждый класс. 

«Завтра средства за классное руководство направятся в муниципалитеты для первой выплаты», - пообещал Седунов, напомнив, что региональная выплата за классное руководство в размере 1 тысяч рублей тоже сохранена.

Теги: #облсовпроф #выплаты #педагоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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