Общество

Минобрнауки уличило ряд псковских школ в необъективной оценке знаний учащихся

В Псковской области есть много школ, которые показывают необъективные, по мнению министерства образования, результаты по итогам проверочных испытаний. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пленарном заседании комитета областной организации профсоюза работников образования 22 сентября.

«Мы с вами (школы Псковской области — ред.) должны войти в топ-10. Это будет измеряться не по ЕГЭ, а по международным стандартам качества. В этих мероприятиях мы уже принимали участие, следующий этап — 2021 и 2022 годы. Поэтому подготовка учительского корпуса будет продолжена», - отметил он.

Тем не менее, по словам Александра Седунова, в регионе есть школы, «которые показывают необъективные, по мнению министерства, результаты». «Они выявляются просто — мы на проверочных работах ставим детям "четверки" и "пятерки", а на ЕГЭ и других всероссийских проверочных испытаниях по этим же предметам дети получают другие оценки. К сожалению, таких школ у нас много», - констатировал председатель комитета. Есть, по его словам, и такие школы, которые «попадаются» уже второй и третий раз.

«Нам не важны "четверки" и "пятерки". Нам важен объективный результат», - подчеркнул Александр Седунов.