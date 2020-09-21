Общество

Профсоюз образования призвал все псковские школы перейти на коллективные договоры

Председатель псковского областного профсоюза работников образования Наталья Горбачева призвала все школы региона перейти на коллективные договоры. В настоящее время это сделали чуть более 80% образовательных организаций, сообщила она на пленарном заседании отраслевого профсоюза 22 сентября.

Наталья Горбачева в рамках своего доклада высоко оценила сложившийся механизм взаимодействия профсоюза с администрацией региона в период борьбы с коронавирусом, а также поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова за поддержку профсоюзных инициатив, в том числе касающихся выплаты в размере 3 тысяч рублей учителям, осуществляющим дистанционное обучение.

Также Наталья Гончарова озвучила ряд предложений по организации дальнейшей совместной работы. В частности, профсоюз образования предлагает рассмотреть вопрос единого подхода к оплате труда педагогических работников. «Нужно посмотреть, что происходит с увеличением региональных и муниципальных мер поддержки учителей. Есть предложения, их необходимо привести в действие. Это не такие большие деньги», - пояснила руководитель отраслевого профсоюза.

«Кроме того, так получается, что мы подводим губернатора в вопросе коллективных договоров. В соседних регионах почти у всех школ 100% заключенных коллективных договоров. У нас - около 80%, и это только там, где есть профсоюзные организации. И получается, что директора, выполняющие государственный заказ, работают в коллективах по своим понятиям и сотрудник оказывается не защищен. Поэтому не понятно, почему в каждом учреждении образования у нас до сих пор нет коллективного договора. Нам это по силам», - подчеркнула Наталья Горбачева.