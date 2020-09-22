Общество

Председатель облсовпрофа Игорь Иванов: Педагоги - такие же герои, как и медики

«Педагоги - такие же герои, как и медики», - подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на торжественном заседании комитета областной организации профсоюза работников народного образования и науки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа заседание прошло в рамках празднования юбилейной даты - 30-летия со дня образования Общероссийского профсоюза образования.

«Сегодня у нас путь созидания, путь развития. Пандемия коронавируса коснулась напрямую педагогов. Вы такие же герои, как и медики. Вы работаете с учениками в условиях опасных для здоровья, формируете любовь к Родине и отношение к нашей стране у молодого поколения. Вы - наши герои», - подчеркнул Игорь Иванов.

В заседании также приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов и председатель Псковского областного профсоюза образования Наталья Горбачева.

«Профсоюз работников народного образования - эта организация нужна людям, эта организация дееспособна, эта организация эффективна, - подчеркнула в своем выступлении Вера Емельянова. - Несмотря на то, что меняются времена, меняются ситуации, у нас остаются общие задачи. Это задачи по защите нашей любимой профессии. Методы и формы работы меняются от коллективных действий до переговоров, но профсоюзы идут в ногу со временем». Также она поблагодарила профсоюз от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за многолетний и достойный труд.

В ходе рабочей части заседания были рассмотрены вопросы совместной работы профсоюза работников образования и профильного комитета Псковской области. Также поднимались проблемы дистанционного обучения, достойной оплаты труда учителя и новых направлений социального партнерства.

В завершении выступила председатель Псковского областного профсоюза образования Наталья Горбачева: «Я благодарна губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, нашим гостям за высокую оценку нашей работы. Хочу сказать спасибо всем членам нашего профсоюза за многолетний труд и ответственное отношение к работе. Действительно, мы живем в непростое время. Именно сейчас мы должны быть дружнее, сплотиться под угрозой пандемии, отстаивать интересы педагогов и работников умственного труда!».