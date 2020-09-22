Общество

Чем и как кормят псковских школьников, проверяют общественники

Активисты партпроектов «Единой России» «Народный контроль» и «Крепкая семья» в Псковской области проводят мониторинг горячего питания школьников младших классов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии, активисты партии вместе с представителями родительской общественности организуют анкетирование родителей (законных представителей) учащихся младших классов, по вопросам, связанным с качеством предоставляемого горячего питания, надлежащим температурным режимом пищи, разнообразием меню, полнотой порций, и временем, отведенным для приема пищи, согласно разработанной анкете.

Анкетирование осуществляется с привлечением родительской общественности, активистов и сторонников партии, неравнодушных граждан.

Более 500 человек высказали свое мнение по организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов в регионе и внесли предложения по его улучшению в школах.

Фактов предоставления некачественного питания не выявлено. Жалоб на поставщиков, предоставляющих питание в школы, от родителей и сотрудников образовательных учреждений не поступило. Отдельные предложения и замечания по улучшению организации питания детей оформляются в резолюцию и будут направлены в региональные органы исполнительной власти для улучшения работы школьных столовых.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, глава города Пскова Елена Полонская отметила, что мониторинг продлится до конца сентября.

«Родители псковских школьников могут получить информацию об организации горячего питания для учеников младших классов, позвонив по телефону «горячей линии» семейной приемной 8(8112)662512 , которая открылась на базе региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Кроме того, сюда же можно обратиться с жалобами и предложениями по улучшению организации питания детей в школах. Сегодня главная задача «Родительской экспертизы» заключается в контроле за поручением президента РФ по обеспечению школьников младших классов качественным, сбалансированным и бесплатным питанием. Хочу отдельную благодарность выразить родителям школьников за их интерес к данной теме, за их неравнодушие, активность и искреннюю заботу о здоровье детей», - резюмировала Елена Полонская.