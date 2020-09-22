Общество

Псковичку Юлию Пересильд заподозрили в романе с Абрамовичем

Прошедший недавно кинофестиваль «Кинотавр» вызвал слухи вокруг отношений российской актрисы, уроженки Пскова Юлии Пересильд и миллиардера Романа Абрамовича, пишет «МК».

На показах, как сообщили СМИ, охрана Абрамовича якобы везде сопровождала Юлию, а до этого бизнесмена видели вместе с актрисой на спектакле в Большом и на светских вечерах благотворительного фонда «Галчонок», попечителем которого является Пересильд.

36-летняя актриса скрывает свою личную жизнь от публики. Только недавно стало известно, что две ее дочери были рождены от женатого режиссера Алексея Учителя. 53-летний Роман Абрамович, в свою очередь, три года назад расстался с галеристкой Дарьей Жуковой. Между тем, пресс-служба компании Абрамовича Millhouse категорически опровергает слухи о том, что Пересильд появилась на кинофестивале в сопровождении его охраны, и утверждает, что охранники Абрамовича вообще там не присутствовали.

Сама же Юлия Пересильд отвечает на вопросы о своем романе уклончиво, сообщает «Пятый канал». «Целый день звонят журналисты… и в общем, это ж не первый раз - я в этом смысле Бывалая! Опять Роман… Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой - кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией!» - отметила Пересильд.