Общество

В Псковскую область прибыл министр МЧС России Евгений Зиничев

В Псковскую область 22 сентября прибыл министр МЧС России Евгений Зиничев. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, «Министерство последние два года очень тесно работает с регионом, поддерживает новой техникой и дополнительным финансированием. Это действительно тот случай, когда уместно говорить про особое внимание к региону. Отношения министра и губернатора дружеские, этим многое объясняется. Фактически грядущий визит - сверка часов по совместным проектам, а также повод вручить одному из наших руководителей высокую награду».

Известно также, что Евгений Зиничев намерен посетить Псково-Печерский монастырь. По итогам визита не исключены и новые соглашения - состав делегации министерства исключительно представительный (с министром едут сразу три зама).