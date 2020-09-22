Общество

Псковский Росреестр ответит на вопросы по телефонам «горячей линии»

Псковский Росреестр до конца сентября проведет тематические «горячие линии». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области, специалисты в очередной раз ответят на вопросы жителей Пскова и области, путем проведения ряда «горячих линий» по следующим направлениям деятельности ведомства:

- «горячая линия» с 10:00 до 11:00, 23 сентября 2020 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-70-77.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации Елена Евтюгина, ответит на вопросы относительно государственной регистрации прав и кадастрового учета.

- «горячая линия» с 15:00 до 16:00, 23 сентября 2020 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-64.

И.о начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Светлана Пютцеп, ответит на вопросы заявителей, связанные с разъяснением обязательных требований земельного законодательства РФ, в сфере государственного земельного надзора.

- «горячая линия» с 10:00 до 11:00, 24 сентября 2020 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-06.

Начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко, ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции.

- «горячая линия» с 10:00 до 11:00, 29 сентября 2020 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-39.

Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Николай Оленев, ответит на вопросы относительно порядка и оснований привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности.