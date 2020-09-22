Общество

Шестеро псковичей получили медальоны за профессионализм по итогам чемпионата WorldSkills Russia

Подведены итоги 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Торжественная церемония награждения победителей состоялась в дистанционном режиме для соблюдения всех мер санитарной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Регион на соревнованиях был представлен 15-ю участниками в 7-ми компетенциях: «Графический дизайн», «Графический дизайн — юниоры», «Администрирование отеля», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Спасательные работы — Юниоры».

По двум компетенциям представители региона сумели добиться значительных успехов, получив по итогам выступлений медальоны за профессионализм. Это означает, что участники подтвердили профессиональную квалификацию по профильному направлению деятельности. Высокую оценку своих компетенций получили Вадим Михайлов (Псковский агротехнический колледж, компетенция «Документационное обеспечение управления и архивоведение»), Виктория Шершнева, Даниил Владимиров, Артем Медведев, Даниил Орбан, Кирилл Владимиров (Центр «Патриот», компетенция «Спасательные работы — Юниоры»).

В финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) выступили более 2,8 тыс человек из 83 субъектов Российской Федерации. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Экспертное сообщество представили более 700 человек. Мероприятие стало самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире.

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года.

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». В 2020 году организаторами чемпионата выступают Союз «Молодые профессионалы», Минпросвещения РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив».