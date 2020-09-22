Общество

3500 псковских педагогов получат в сентябре выплату за классное руководство

Около 3,5 тыс педагогов школ в регионе получат в сентябре выплату за классное руководство. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, 22 сентября в администрации Псковской области состоялось совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования, директорами школ области и председателями родительских комитетов в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова и представители регионального комитета по образованию.

Встреча была организована с целью получения обратной связи по актуальным вопросам организации образовательного процесса в школах и иных учебных заведениях региона и координации деятельности в сложившейся эпидемической обстановке.

Обращаясь к участникам заседания, Вера Емельянова отметила, что вся работа системы образования в регионе направлена на повышение качества предоставляемых услуг, чтобы их уровень соответствовал современным требованиям.

Вице-губернатор рассказала об эпидемической обстановке в учебных учреждениях региона и обозначила, что сверхзадача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы сохранить очный режим работы школ и организаций дополнительного образования.

«Активная профилактическая работа продолжается. В школах мы обязаны показать образец выполнения всех противовирусных рекомендаций. У нас для этого имеется большой инструментарий: маски, антисептики, ежедневная и повсеместная термометрия, средства для обеззараживания воздуха и прочее. Небрежности в отношении соблюдения этих правил быть не должно», — подчеркнула Вера Емельянова.

Представители муниципальной власти доложили об эпидемической ситуации в муниципалитетах и о реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 в районных и сельских школах. По итогам выступлений Вера Емельянова в очередной раз акцентировала внимание участников совещания на важности максимально широкой и своевременной вакцинации детей и персонала образовательных организаций от гриппа и пневмококковой инфекции.

В ходе совещания участникам были даны разъяснения по федеральным выплатам учителям за классное руководство, которая с начала учебного года введена в стране по поручению Президента РФ. Так, начисление федеральной выплаты в объеме 5 тыс рублей должно производиться всем классным руководителям независимо от наполняемости класса. То же самое касается наставников классов в малокомплектных школах. При этом, если педагог проводит работу сразу в нескольких классах, выплата ему не может быть назначена более 10 тыс рублей в месяц. Александр Седунов сообщил, что в Псковской области надбавка начислена около 3,5 тыс педагогам. Средства за сентябрь поступят учителям в ближайшее время.

Участниками совещания обсудили и организацию бесплатного горячего питания в школах для учеников начальной школы. Председатель регионального Комитета по образованию сообщил, что с начала учебного года горячим питание в области охвачено около 29 тыс детей. Меню в каждой школе согласовано с родительскими комитетами и находится на их контроле. При необходимости в список блюд и организацию питания могут вноситься корректировки.

Представители родительских комитетов в целом положительно оценили организацию горячего питания в школах региона, а также поблагодарили руководство учреждений и представителей муниципальной и региональной властей за возможность контроля над этим процессом.