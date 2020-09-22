Общество

«Осенний слалом - 2020» проведут в Пскове 26 сентября

26 сентября в городе Пскове в рамках Всероссийской Недели безопасности дорожного движения пройдет профилактическое мероприятие «Осенний слалом - 2020» для юных велосипедистов и любителей беговелов в различных возрастных категориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

В рамках мероприятия юные спортсмены будут соревноваться в скоростном спуске на двухколесном транспорте по заранее пройденному маршруту. Организаторами мероприятия выступают Управление Госавтоинспекции Псковской области, велоклуб Like Bike, общественная организация «Дети наше будущее», региональное отделение «Молодежка ОНФ». В рамках мероприятия состоится презентация комиксов по безопасности дорожного движения, автором которых является 13-летняя художница из города Острова – Полина Яковлева.

Для всех участников будут организованы мастер-классы на тему безопасности дорожного движения, музыкальные флешмобы, праздничное чаепитие. Место проведения мероприятия: г. Псков, Финский парк, Центр отдыха «Снегопад». Начало мероприятия: 11.00.