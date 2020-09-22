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Общество

Евгений Зиничев: В Псковской области требуется увеличить количество пожарных извещателей в частных домах

22.09.2020 22:48|ПсковКомментариев: 0

22 сентября министр МЧС России Евгений Зиничев провел в Пскове выездное координационное совещание по вопросам готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Псковской области к действиям по предназначению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым глава ведомства обсудил текущую обстановку, а также готовность региона к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Открывая совещание, Евгений Зиничев подвел итоги работы МЧС России в регионе. В текущем году пожарно-спасательные подразделения области совершили 6432 выезда, в том числе на тушение пожаров – 3 771, на ДТП – 497, оказание помощи населению – 133.

В 2020 году подтоплений населенных пунктов на территории субъекта удалось избежать. Также в регионе уменьшилось количество и площадь лесных пожаров: 81 очаг на площади 93 га, в 2019 году – 200 очагов, на площади 432,5 га. Кроме того, отмечено снижение числа техногенных пожаров. За 2020 году зафиксировано – 3 784 техногенных пожара, за аналогичный период 2019 года - 5 212 пожаров, то есть снижение составляет 27,4%.

Вместе тем количество погибших и травмированных людей на пожарах в Псковской области остается выше средних показателей по стране. В 2019 году в Псковской области количество погибших людей при пожарах на 100 тысяч населения – 11,67 человек, а в Российской Федерации - 5,83 человек.

«Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электрооборудования. Как показывает статистика, в основном пожары происходят в социально-незащищенных семьях», - сказал министр.

Е. Зиничев поручил подразделениям РСЧС усилить работу по профилактике техногенных пожаров, обратив особое внимание многодетным и социально-незащищенным семьям, проживающим в домах с печным отоплением.

«С 2013 года установлено 5 382 извещателя в 1 342 домовладениях, в 2020 году запланирована установка 8 000 извещателей. Для снижения числа погибших и травмированных на пожарах в регионе требуется кратно увеличивать количество домовладений, оборудованных пожарной сигнализацией», - отметил Е. Зиничев.

Подводя итоги совещания, Евгений Зиничев отметил значимость совершенствования работы ЕДДС, готовность сил и средств РСЧС к реагированию на аномальные для данного региона явления.

В рамках рабочего визита министр также торжественно вручил начальнику Главного управления МЧС России по Псковской области Валерию Филимонову почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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