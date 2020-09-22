Общество

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), пишет газета «Известия».

Отдельные препараты подорожали более чем на 20%. Например, йод прибавил в цене в среднем 29%, линекс — 28%, ртутный медицинский термометр — 27%. Сильно подорожали бинты (на 19%), настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%), аспирин (16%), лоратадин (15%), валидол и сульфацетамид (по 14%), поливитамины (10-13% в зависимости от состава), корвалол (11%). Цены на бромгексин и индапамид выросли на 8%, таурин и альмагель — на 7%.

Одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, пояснили эксперты. Из-за изменения курсов валют выросли в цене лекарства зарубежного производства и импортные субстанции для изготовления отечественных препаратов. Также влияние оказало введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля — производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование, и эти расходы в конечном счете легли на потребителей, заметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, росту цен способствовал ажиотажный спрос на некоторые препараты на старте пандемии коронавируса, добавил эксперт.

«Сошлось несколько факторов, поэтому подорожание оказалось таким заметным. Можно ожидать, что до конца года рост цен составит еще до 10%», — рассказал Николай Беспалов.

Лекарства заметно дорожают практически весь 2020 год. По итогам I полугодия, выручка аптек увеличилась на 14% в сравнении с тем же периодом 2019- го.