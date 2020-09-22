Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
От ручного управления к системе
В помощь бизнесу
Господдержка в Псковской области
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Гонки по вертикали
Корытовский парк письмо губернатору
 
 
 
ещё Общество 22.09.2020 17:240 Данилов-гейт 23.09.2020 07:240 Цены на лекарства в России выросли почти на 9% 22.09.2020 23:070 Псковский Росреестр ответит на вопросы по телефонам «горячей линии» 22.09.2020 22:480 Евгений Зиничев: В Псковской области требуется увеличить количество пожарных извещателей в частных домах 22.09.2020 22:450 «Осенний слалом - 2020» проведут в Пскове 26 сентября 22.09.2020 22:200 3500 псковских педагогов получат в сентябре выплату за классное руководство
 
 
 
Самое популярное 20.09.2020 15:1821 Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области 20.09.2020 18:111 В Псковской области охотник застрелил своего знакомого 20.09.2020 15:281 Умер псковский поэт Игорь Исаев 21.09.2020 15:413 Водитель «БМВ» сбил лося в Пскове, пострадал человек. ФОТО 22.09.2020 00:390 23 новых случая коронавируса подтверждены в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

23.09.2020 07:24|ПсковКомментариев: 0

Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), пишет газета «Известия».

Отдельные препараты подорожали более чем на 20%. Например, йод прибавил в цене в среднем 29%, линекс — 28%, ртутный медицинский термометр — 27%. Сильно подорожали бинты (на 19%), настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%), аспирин (16%), лоратадин (15%), валидол и сульфацетамид (по 14%), поливитамины (10-13% в зависимости от состава), корвалол (11%). Цены на бромгексин и индапамид выросли на 8%, таурин и альмагель — на 7%.

Одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, пояснили эксперты. Из-за изменения курсов валют выросли в цене лекарства зарубежного производства и импортные субстанции для изготовления отечественных препаратов. Также влияние оказало введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля — производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование, и эти расходы в конечном счете легли на потребителей, заметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, росту цен способствовал ажиотажный спрос на некоторые препараты на старте пандемии коронавируса, добавил эксперт.

«Сошлось несколько факторов, поэтому подорожание оказалось таким заметным. Можно ожидать, что до конца года рост цен составит еще до 10%», — рассказал Николай Беспалов.

Лекарства заметно дорожают практически весь 2020 год. По итогам I полугодия, выручка аптек увеличилась на 14% в сравнении с тем же периодом 2019- го.

Теги: #Цены #лекарства #аптеки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 136 человек
23.09.2020, 07:240 Цены на лекарства в России выросли почти на 9% 23.09.2020, 07:080 Пропавший в Гдовском районе грибник найден 22.09.2020, 23:240 Приостановлено определение подрядчика для ремонта дороги Псков - Паклино 22.09.2020, 23:121 Отопительный сезон в Псковском районе начат поэтапно с 21 сентября
22.09.2020, 23:070 Псковский Росреестр ответит на вопросы по телефонам «горячей линии» 22.09.2020, 23:030 Навальный ответил на публикации о «версии Путина» о самоотравлении 22.09.2020, 22:580 Житель Локнянского района оштрафован за использование магнита на счетчике 22.09.2020, 22:480 Евгений Зиничев: В Псковской области требуется увеличить количество пожарных извещателей в частных домах
22.09.2020, 22:450 «Осенний слалом - 2020» проведут в Пскове 26 сентября 22.09.2020, 22:350 Опубликован список жилых домов Пскова, не готовых к приему тепла 22.09.2020, 22:260 Пскович стал серебряным призером Чемпионата России по прибрежной гребле 22.09.2020, 22:200 3500 псковских педагогов получат в сентябре выплату за классное руководство
22.09.2020, 22:130 «Дорстройсервис» отремонтирует дорогу Родина - Наволок в Псковском районе 22.09.2020, 21:592 Интерактив: Для кого петля? 22.09.2020, 21:520 Стартовали продажи ноутбуков из переработанного океанического мусора 22.09.2020, 21:370 Псковичка стала чемпионкой России по брейкингу на соревнованиях в Казани
22.09.2020, 21:261 Инвесторы не отказываются от создания молодежного лофта в Пскове 22.09.2020, 21:200 Путин внес в Госдуму законы о правительстве, силовиках и судах 22.09.2020, 21:162 Фотофакт: Водители игнорируют одностороннее движение в Пскове 22.09.2020, 20:520 Шестеро псковичей получили медальоны за профессионализм по итогам чемпионата WorldSkills Russia
22.09.2020, 20:323 Стали известны подобности о будущем здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове 22.09.2020, 20:160 ДТП на пересечении Юбилейной, Народной и Маргелова затрудняет движение транспорта 22.09.2020, 20:113 Житель Петербурга застрелил приятеля на охоте в Опочецком районе 22.09.2020, 19:580 Водитель мопеда пострадал в столкновении с «Тойотой» в Пушкинских Горах
22.09.2020, 19:410 ВТБ будет принимать 95% решений по кредитам за 1-3 минуты 22.09.2020, 19:290 XI Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 22.09.2020, 19:100 В Пскове три человека осуждены за мошенничество со счетами пожилых и сироты-инвалида 22.09.2020, 19:010 Облачная погода без осадков ожидается в Псковской области 23 сентября
22.09.2020, 18:470 На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение - новый опрос ПЛН 22.09.2020, 18:380 ВТБ обеспечил возможность оплаты услуг ОАО «РЖД» по QR-кодам 22.09.2020, 18:323 В Псковскую область прибыл министр МЧС России Евгений Зиничев 22.09.2020, 18:311 В Борисовичах затруднен вывоз ТКО из-за неисправного заглубленного контейнера
22.09.2020, 18:174 Псковичку Юлию Пересильд заподозрили в романе с Абрамовичем 22.09.2020, 18:110 В Псковском районе отремонтирован мост через реку Кебца 22.09.2020, 18:020 На полмесяца будет закрыт для автодвижения участок улицы Олега Кошевого 22.09.2020, 18:010 Роман о политике
22.09.2020, 18:000 Итоги дня - 22 сентября 22.09.2020, 17:560 Контрабандные сигареты обнаружены в вагонах с углем на границе в Пыталовском районе 22.09.2020, 17:450 Названы 5 самых активных муниципалитетов по подаче заявок на ликвидацию свалок 22.09.2020, 17:330 Чем и как кормят псковских школьников, проверяют общественники
22.09.2020, 17:240 Данилов-гейт 22.09.2020, 17:172 Командующий ВДВ РФ назвал российско-белорусские учения контртеррористическими 22.09.2020, 17:123 Проект ремонта Ольгинского моста с расширением проезжей части заказали власти 22.09.2020, 17:062 Переболевший энцефалитом псковский фермер: За две недели скинул 20 килограммов
22.09.2020, 17:011 Председатель облсовпрофа Игорь Иванов: Педагоги - такие же герои, как и медики 22.09.2020, 16:597 Жесткая ли вода в Пскове, рассказал эксперт 22.09.2020, 16:480 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская область до и после БКАД 22.09.2020, 16:372 Роман Романов: В книге «Все нормальные люди» бесполезно искать конкретные фамилии и имена
22.09.2020, 16:190 Две канализационные насосные станции будут отремонтированы в Пскове в 2021 году 22.09.2020, 16:002 Кинотеатр «Октябрь» не должен превращаться в местечковую историю - Дмитрий Месхиев 22.09.2020, 15:501 Профсоюз образования призвал все псковские школы перейти на коллективные договоры 22.09.2020, 15:300 Псковичей приглашают посмотреть в телескопы на звездное небо
22.09.2020, 15:240 Минобрнауки уличило ряд псковских школ в необъективной оценке знаний учащихся 22.09.2020, 15:210 «Эхономика» с Константином Болотиным. ВИДЕО 22.09.2020, 15:190 Жириновский призвал закрыть бары и рестораны из-за коронавируса 22.09.2020, 15:149 В здании кинотеатра «Октябрь» откроется самая современная библиотека в Пскове
22.09.2020, 15:020 Константин Болотин: В период коронавируса «Горводоканал» не прекращал свою работу 22.09.2020, 14:380 Первые выплаты за классное руководство псковские педагоги получат на этой неделе 22.09.2020, 14:342 Закон о штрафах за призывы против целостности РФ принят в первом чтении 22.09.2020, 14:108 ПЛН-ТВ: Купят ли псковичи таблетки от коронавируса по цене МРОТ?
22.09.2020, 14:020 Образование Псковской области прошло этап нагнетания страстей - Александр Седунов 22.09.2020, 13:580 Псковский Центр поддержки кинематографии приглашает к сотрудничеству 22.09.2020, 13:445 «Убитые дороги» пожаловались в прокуратуру на ограждение в центре Пскова 22.09.2020, 13:381 Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики
22.09.2020, 13:1234 Предложение о введении для псковичей платы за ливневую канализацию прозвучало в гордуме 22.09.2020, 13:100 Дочь Романа Романова стала его литературным критиком 22.09.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Константином Болотиным 22.09.2020, 13:000 Новые старые бизнес-процессы
22.09.2020, 12:510 Великолучане стали лауреатами танцевального конкурса в Швейцарии 22.09.2020, 12:490 Директор «Специализированной службы» Пскова поднял вопрос об увеличении штата предприятия 22.09.2020, 12:360 200 килограммов белорусской тушенки не доехали до Пскова 22.09.2020, 12:310 В Пскове мошенники обманули пенсионерку на 600 тысяч рублей
22.09.2020, 12:240 Новые нормативы состава сточных вод утверждены в Пскове 22.09.2020, 12:171 Центр образования «Наставник» в Пскове возглавит Сергей Макаров 22.09.2020, 12:150 Пропавшего без вести псковича разыскивает полиция 22.09.2020, 12:051 В Псковской области прививки от гриппа сделали около 110 тысяч человек
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.