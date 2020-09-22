Общество

Регионам могут дать право устанавливать беби-боксы

Право принимать решение о том, нужны ли специализированные места для анонимного оставления ребенка (беби-боксы), хотят передать субъектам, а обустраивать подобные «колыбели для подкидышей» предлагают только при медучреждениях, имеющих отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Такой законопроект депутаты комитета по вопросам семьи, женщин и детей планируют рассмотреть накануне первого чтения в палате, пишет «Парламентская газета».

За восемь лет специализированные места для анонимного оставления детей спасли от неминуемой смерти около 100 младенцев, поэтому авторы законопроекта депутаты Оксана Пушкина, Татьяна Касаева, Ирина Роднина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Владимир Круглый и другие намерены перевести их на легальную основу. В 2017 году парламентарии внесли компромиссный вариант, согласно которому решение об установке «окон жизни» будут принимать регионы.

В пояснительной записке авторы признают, что анонимное оставление ребенка — аморальный поступок. «Вместе с тем следует учесть, что отказываются именно от нежеланного ребёнка, в связи с чем возникает вопрос, насколько последнему в условиях безнадзорности безопасно проживать в такой семье, где его не любят, не воспитывают либо проявляют в отношении него насилие», — констатируют разработчики. И отмечают, что у младенцев, оставленных в беби-боксе, есть большие шансы впоследствии быть усыновленными и воспитываться в благополучной семье. Кроме того, приводят ещё один довод законодатели, многие матери не желают проходить через процедуру официального отказа от ребенка, из-за чего оставляют своих детей в опасных для их жизни и здоровья местах.

Согласно инициативе парламентариев, «окна жизни» могут быть созданы только при медицинских учреждениях, где имеется отделение экстренной и неотложной помощи новорожденным.

Второе уточнение, внесенное в последнюю редакцию законопроекта, — возраст оставленного в «колыбели» ребёнка не должен превышать четырёх недель. В остальном принцип действия «окон жизни» останется неизменным. Мать, оставившую новорождённого, не станут искать при условии, что у ребёнка не будет телесных повреждений.