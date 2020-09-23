Общество

Минпросвещения утвердило приоритет зачисления братьев и сестер в одну школу

Утвержден новый порядок приема детей в школы, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.

Ведомство подчеркивает, что в число основных нововведений вошло право преимущественного приема детей в те школы, где участся их братья или сестры, а также приоритетное зачисление в первый класс детей, проживающих в пределах территории, которая закреплена за школой.

Первоочередной и преимущественный прием будет проводиться с 1 апреля по 30 июня. Плановый прием — с 6 июля по 5 сентября.

Напомним, закон о преимущественном приеме президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2019 года.