Общество

В Пушкинских Горах подросток с хроническим заболеванием получил квартиру через суд

В Пушкинских Горах несовершеннолетнему, страдающему хроническим заболеванием, предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что несовершеннолетний сын заявительницы страдает тяжелой формой хронического заболевания, указанного в соответствующем перечне, при котором невозможно его совместное проживание в одной квартире с другими гражданами.

В соответствии с указанным перечнем несовершеннолетний имеет право на дополнительную жилую площадь. Несмотря на это, местная администрация не предоставила ему жилье.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании местной администрации предоставить благоустроенное жилое помещения по договору социального найма. Требования суд удовлетворил.

В настоящее время решение суда исполнено, семье предоставлено жилое помещение.