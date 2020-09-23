Общество

Рассматривается реконструкция аэродрома в Великих Луках

Рассматривается возможность реконструкции аэродрома в Великих Луках. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

«Скажите, пожалуйста, в Великих Луках планируется в будущем восстановление аэропорта», - поинтересовался великолучанин.

«В перспективах развития сети аэродромов, используемых для перевозок на региональных воздушных линиях, рассматривается реконструкция аэродрома города Великие Луки Псковской области», - ответил представитель комитета.

Для этого, говорится в ответе, необходимо сделать оценку имеющихся зданий, взлетной-посадочной полосы и рулежных дорожек. Отмечается, что на реконструкцию аэропорта в Великих Луках, а также на его техническое и технологическое обеспечение потребуются большие финансовые затраты.

«В настоящее время, в условиях дефицитности областного бюджета, увеличение расходных обязательств бюджета Псковской области не представляется возможным», - добавили в комитете.