Общество

Великолукский кванториум готовится к открытию

В Великих Луках готовится к открытию кванториум. Детский технопарк появится в Северном микрорайоне города, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Великолукский «Кванториум» станет центром развития инженерно-технического образования детей и подростков. В учебных лабораториях будет организовано обучение по самым востребованным направлениям современной науки и техники. Таких лабораторий создается шесть: промдизайнквантум, робоквантум, биоквантум, энерджиквантум, it-квантум и хайтек.

Главная цель детского технопарка – познакомить как можно большее количество детей с инженерными профессиями, заинтересовать исследовательской и изобретательской деятельностью.

Об этом говорили на пресс-коференции, на которой журналистам и великолучанам представили наставников «Кванториума». На встрече присутствовала депутат фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Елена Даньшова. Парламентарий отметила, что реалии сегодняшнего дня требуют от сферы образования совершенно иных подходов к организации дополнительного обучения детей. Сегодняшние школьники сами выбирают себе траекторию своего развития и будущую профессию. Именно поэтому во многих городах страны открываются подобные «Кванториумы».

«Мы очень рады, что при поддержке губернатора Псковской области, главы города Великие Луки Николая Козловского у нас в городе, в этом здании управления образования, открывается детский образовательный центр», – подчеркнула Елена Даньшова.

Сегодня в помещениях «Кванториума» идет активный ремонт и закупка необходимого оборудования. Но самое главное – уже подобраны наставники проекта. Педагоги обучились компетенциям, познакомились с методическими особенностями будущей работы и в полной мере готовы обучать детей.

Так, один из наставников IT–квантума Алексей Караневский рассказал, что на его занятиях ребята научатся делать приложения, изобретать электронные условия.

«Кванториум» должен стать настоящей кузницей программистов и инженеров, которые необходимы городу – центру промышленного производства Псковской области. А поможет ребятам развить способности и таланты высокотехнологичное оборудование кванториума: ноутбуки, шлемы, очки дополненной реальности, смартфоны, планшеты, видеокамеры, квадрокоптеры, фотоаппараты, 3D-принтеры и многое другое.

Заниматься ребята будут совершенно бесплатно и во внеурочное время. Уже сейчас идет активный набор по всем направлениям, стартовало дистанционное обучение. Записать ребенка в «Кванториум» можно по телефону: +7 (911) 691-62-92.