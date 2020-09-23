Общество

Псковичка попросила убрать «грязное препятствие на пути к знаниям»

Псковичка попросила убрать огромную лужу на пути к естественно-математическому лицею №20 в Пскове. «Десятки детишек ежедневно преодолевают это мокрое и грязное препятствие на пути к знаниям», - сообщила она Псковской Ленте Новостей.

Кроме того, женщина отметила, что лужа стала «свидетелем рождения шедевра», а именно граффити «Прошлое и будущее», которое заняло второе место в рамках фестиваля стрит-арт культуры «Плеск».

«Красивое фото не передавало всей "прелести" местоположения призера», - сказала псковичка. По ее словам, лужа «базируется здесь много лет по 10 месяцев в году».

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«Хочется верить, что кому-нибудь из высоких гостей при посещении художества данное место испачкало обувь, что послужит толчком для наведения порядка в этом уголке Запсковья», - добавила она.