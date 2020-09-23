Плюсский школьник получил благодарственное письмо от Совета Федерации

Ученик плюсской средней общеобразовательной школы, девятиклассник Иван Баранов получил благодарственное письмо от Совета Федерации за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «Портрет твоего края». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Плюсского района.
Благодарственное письмо подписано секретарем Генерального совета партии «Единая Россия», сенатором Андреем Турчаком.
Главная цель школы-конкурса - сформировать в концептуальной картине мира школьников понятие «единая страна», преодолевающее восприятие себя как жителя региона; воспитать человека с чувством гражданственности и патриотизма, живущего в неразделенной на регионы и центр стране.