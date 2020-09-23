Еще 25 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 25 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 5244, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».
Всего выздоровели 3932 пациента (за сутки - 43). Число летальных случаев остается неизменным - 65. Всего в Псковской области провели 96439 исследований на коронавирус (за сутки - 852).
Статистика по районам:
- Псков - 1669
- Великие Луки - 1057
- Бежаницкий район - 61
- Великолукский район - 212
- Гдовский район - 89
- Дедовичский район - 77
- Дновский район - 112
- Красногородский район - 44
- Куньинский район - 48
- Локнянский район - 19
- Невельский район - 163
- Новоржевский район - 28
- Новосокольнический район - 145
- Опочецкий район - 67
- Островский район - 371
- Палкинский район - 58
- Печорский район - 103
- Плюсский район - 104
- Порховский район - 181
- Псковский район - 445
- Пустошкинский район - 28
- Пушкиногорский район - 16
- Пыталовский район - 31
- Себежский район - 38
- Стругокрасненский район - 51
- Усвятский район - 27.