Общество

Еще 25 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 25 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 5244, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Всего выздоровели 3932 пациента (за сутки - 43). Число летальных случаев остается неизменным - 65. Всего в Псковской области провели 96439 исследований на коронавирус (за сутки - 852).

Статистика по районам: