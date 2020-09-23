Новый детский сад в Великих Луках достроят до конца года

Новый детский сад на 140 мест в рамках национального проекта «Демография» достроят в Северном микрорайоне Великих Лук до конца текущего года.
Фото: Луки.ру
Детсад строят по типовому проекту: возведение такого же здания уже завершается на улице Заслонова, пишет портал «Луки.ру». Принято решение, что этому дошкольному учреждению присвоят номер семь.
Несмотря на то, что из-за перехода на свайный фундамент сроки строительства продлились, подрядчику - ООО «Масштаб» - удалось войти в график. Сейчас на объекте трудятся более 45 рабочих, которые занимаются отделкой помещений, благоустройством прогулочных детских площадок. В строительстве используются экологически чистые материалы.
В детском саду №7 будет восемь групп: четыре разместят на первом этаже, для детей ясельного возраста, столько же их откроют на втором, для ребят от трех лет.