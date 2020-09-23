Общество

Новый детский сад в Великих Луках достроят до конца года

Новый детский сад на 140 мест в рамках национального проекта «Демография» достроят в Северном микрорайоне Великих Лук до конца текущего года.

Фото: Луки.ру

Детсад строят по типовому проекту: возведение такого же здания уже завершается на улице Заслонова, пишет портал « Луки.ру » . Принято решение, что этому дошкольному учреждению присвоят номер семь.

Несмотря на то, что из-за перехода на свайный фундамент сроки строительства продлились, подрядчику - ООО «Масштаб» - удалось войти в график. Сейчас на объекте трудятся более 45 рабочих, которые занимаются отделкой помещений, благоустройством прогулочных детских площадок. В строительстве используются экологически чистые материалы.