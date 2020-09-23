Общество

Великолукская больница организовала вывоз трупов с нарушениями

Картельный сговор выявлен в Великолукском районе. Об этом рассказала главный государственный инспектор Псковского УФАС России Дарья Тимофеева 23 сентября на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Псковского УФАС России в сфере контроля антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и в сфере закупок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Великолукская районная больница и фирма «Фламинго» совершили сговор в сфере услуг по вывозу тел умерших и патологоанатомических останков. В 2019 году без проведения торгов больница заключала контракты с единственным поставщиком, контракты подписывались раз в два месяца, чтобы обойти барьер в 100 тыс. рублей.

Участники сговора вели переписку, она изъята при проведении внеплановой проверки совместно с управлением по экономическим преступлениям. Дело будет рассмотрено в октябре.

В мае вынесено решение по делу в отношении комитета по здравоохранению Псковской области о сговоре организатора и участника торгов по ФАПам. Решение обжалуется в Арбитражном суде.