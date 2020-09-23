Общество

20 тонн мороженой сельди не смогли попасть в Тбилиси через Псковскую область

Партию мороженой сельди весом 20 тонн развернули на российско-латвийской границе в пропускном пункте «Бурачки» (Себежский район). Продукцию отправили обратно Латвию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора.

Партия рыбы следовала на автотранспортном средстве из Латвии в Тбилиси. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы выявили отсутствие разрешения Россельхознадзора на транзит по таможенной территории Евразийского экономического союза.

Транзит морской продукции по таможенной территории Евразийского Экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза в Латвию.