Общество

Почту России в Псковской области включили в реестр поставщиков соцуслуг

В Псковской области управление федеральной почтовой связи с сентября включено в реестр поставщиков социальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области.

Миссия социально-медицинского направления работы Почты России заключается в предоставлении качественных и доступных социально-медицинских услуг каждому человеку на всей территории страны.

В рамках оказания социально-бытовых услуг на дому сотрудники почты помогут клиентам с покупкой и доставкой продуктов питания, товаров первой необходимости, а также заполнить и оплатить квитанции услуг ЖКХ и услуг связи, снять показания с приборов учета и внести их в квитанции.

Также сотрудники почты готовы помогать в наблюдении за здоровьем клиентов на дому, особенно старшего возраста, в том числе измерять им давление, температуру, контролировать прием лекарств и при необходимости вызвать врача на дом.

«Почта России выступает ключевым партнером государства в части предоставления государственных и социальных услуг на территории Псковской области. Сотрудники почты всегда пользовались доверием и авторитетом среди жителей региона. Особенно это касается отдаленных населенных пунктов. Зачастую почтовики знакомы со всеми сельскими жителями. Клиенты делятся с ними своими радостями и, конечно, рассказывают о проблемах со здоровьем. Очень важно, что с включением почты в реестр поставщиков социальных услуг сотрудники смогут оказывать посильную помощь клиентам, пожилым людям, представителям маломобильных групп населения», - прокомментировал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.