Общество

Директор центральной городской аптеки: Львиная доля псковичей скажет «Ареплевиру» нет

В центральную городскую аптеку Пскова не поступил лекарственный препарат для лечения COVID-19 «Ареплевир», и сроки его получения пока неизвестны. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил директор МП Пскова «Центральная городская аптека №2» Владимир Якубанец.

«У дистрибьютеров его еще нет, и у них нет информации, когда он может появиться», - пояснил он.

Владимир Якубанец также отметил, что спроса на новое лекарство от коронавируса среди псковичей пока не отмечается. «Может быть, за это время пара-тройка людей спросили про его наличие, не больше. Полагаю, это особо любознательные, которые цены еще не знают», - добавил он.

По его мнению, цену на «Ареплевир» сложно назвать адекватной. В качестве примера он назвал препарат «Когацел», который стоит 300 рублей и уже известен и специалистам, и покупателям. «А этот («Ареплевир» - от ред.) стоит 12 тысяч рублей, и непонятно, что и как он лечит, какая у него структура и что это вообще такое: противовирусный препарат или индуктор интерферонов. Компанейщина, короче говоря. Заряжены цены, как всегда, на ажиотажный спрос. Так же, как и на онкологические препараты - заряжают цены на горе людском, так и тут», - заявил директор Центральной городской аптеки.

Смотрите также Лекарство в короне

«Не могу ответить за всех псковичей, но, думаю, львиная доля скажет новому препарату нет», - заключил Владимир Якубанец.