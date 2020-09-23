Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Чем и как кормят псковских школьников?

В четверг, 24 сентября, в 15:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная организации школьного питания в Псковской области.

Чем и как кормят сегодня псковских школьников? Что должно быть в школьном меню, а чего там не может быть априори? Почему некоторые родители возмущаются по поводу качества питания в образовательных учреждениях? Кто контролирует качество продуктов? Что показали проверки общественников? Как повлияла на организацию питания угроза распространения коронавируса? Куда можно обратиться в случае обнаружения нарушений? Так ли необходимо обеспечивать учащихся первыми блюдами, если по большей части они все равно не едят супы?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить спикеров пресс-конференции.

Спикеры:

• председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов

• глава Пскова, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», руководитель общественной организации «Родительский комитет Псковской области» Елена Полонская

• начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко

• генеральный директор ООО «Ресурс» (занимается поставками питания в треть городских школ Пскова) Сергей Сарафанов

Дата проведения: 24 сентября. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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