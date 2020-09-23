Общество

Светильники возле здания ПсковГУ передадут в муниципальную собственность

Торшерные светильники возле здания ПсковГУ передадут в муниципальную собственность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Вопрос о восстановлении уличного освещения в центре Пскова в необходимом объеме находится на контроле в управлении городского хозяйства администрации.

Как сообщили в УГХ, заявка в подрядную организацию на восстановление работоспособности светильников наружного освещения на набережной реки Великой, по улице Воровского и на Ольгинском мосту будет направлена в срок до 2 октября.

Что касается торшерных светильников наружного освещения вдоль здания ПсковГУ (площадь Ленина, 2), то, так как они не находятся в муниципальной собственности, выполнить работы по ремонту указанных светильников за счет бюджетных средств в настоящее время не представляется возможным.

Поэтому администрация города инициирует процедуру по принятию торшерных светильников по указанному адресу в муниципальную собственность для их последующего должного обслуживания.