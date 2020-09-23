Общество

Небезопасный белорусский картофель не пропустили в псковский регион

Более 20 тонн небезопасного белорусского картофеля не пропустили в псковский регион. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Подкарантинная продукция следовала из Республики Беларусь в Санкт-Петербург. В ходе проверки государственные инспекторы обнаружили, что на ней отсутствует часть маркировки, содержащая информацию о наименовании, адресе предприятия-производителя и стране происхождения, что не дает возможности удостовериться в ее безопасности и карантинном фитосанитарном состоянии.

В связи c нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на территории Евразийского экономического союза, ввоз потенциально небезопасной подкарантинной продукции на территорию РФ запрещен.

Инспекторы управления оформили предписание о возврате 21 тонны продовольственного картофеля в Республику Беларусь.